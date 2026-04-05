Москва5 апр Вести.Индонезия потребовала обеспечить гарантии безопасности миротворцам ООН после гибели трех военнослужащих в составе Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Об этом сообщил глава МИД республики Сугионо, его слова приводит агентство Antara.

Он подчеркнул принципиальную разницу между миротворческими и боевыми миссиями, отметив, что войска ООН не являются участниками боевых действий. По его словам, индонезийский персонал, назначенный в состав Временных сил ООН в Ливане, не оснащен должным образом и не уполномочен проводить такие операции.

Необходимы гарантии безопасности для миротворцев, потому что они поддерживают мир. Они не оснащены для установления мира. Их подготовка и снаряжение предназначены для поддержания мира заявил он

Глава МИД Индонезии отметил, что ситуация в Ливане не должна ставить под угрозу персонал ООН, и назвал гарантии безопасности миротворцев безусловным требованием.

Сугионо призвал ООН провести всестороннюю оценку процедур обеспечения безопасности на местах и пересмотреть меры защиты миротворцев во всех зонах их развертывания, уделив особое внимание миссии UNIFIL.

30 марта миротворец Временных сил ООН, находившийся на юге Ливана у границы с Израилем, стал жертвой взрыва снаряда, еще один был ранен.

Представитель миротворческих сил ООН в Ливане Кэндис Ардиэль ранее говорила о готовности миротворцев содействовать прямым контактам между армиями Ливана и Израиля для снижения напряженности.

Кроме того, журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд рассказал, что миротворцы ООН попадают под прямые удары в Ливане, который регулярно обстреливается со стороны Израиля, и ЦАХАЛ нет дела до предостережений от всемирной организации.