Москва17 апр Вести.Россия приветствует десятидневное прекращение боевых действий в Ливане, которое было объявлено 16 апреля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Приветствуем достигнутую договоренность о перемирии, которая позволила остановить кровопролитие. Надеемся, что режим прекращения огня будет строго соблюдаться, что позволит создать условия для устойчивой деэскалации в Ливане и выправления там стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации говорится в заявлении на сайте ведомства

Дипломат напомнила, что Россия с самого начала эскалации на Ближнем Востоке призывала к прекращению вооруженной конфронтации и перевода конфликта в русло политико-дипломатического диалога. Так, первый за 33 года прямой контакт Ливана и Израиля, который случился 14 апреля, в Москве расценивают как шаг в верном направлении.

Захарова добавила, что Россия безусловно поддерживает стремление сторон к миру, и выразила надежду на то, что Бейрут и Тель-Авив смогут найти точки соприкосновения.