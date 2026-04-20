Москва20 апрВести.Спецборт Ил-76 МЧС России направился в Бейрут для доставки гуманитарной помощи жителям Ливана, пострадавшим в результате военного конфликта. Об этом ИС "Вести" сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что обратным рейсом из Бейрута в Москву будут доставлены граждане России и члены их семей.
В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина авиацией МЧС России организована доставка гуманитарной помощи для граждан Ливанской Республики, пострадавших в результате военного конфликта. Борт Ил-76 МЧС России доставит гуманитарный груз общей массой более 27 тоннзаявили в министерстве
На борту самолета - продукты питания, палатки, передвижные электростанции, а также одеяла, матрасы и подушки.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва приветствует десятидневное прекращение боевых действий в Ливане, объявленное 16 апреля.