Спецборт МЧС России вылетел в Ливан с 27 тоннами гуманитарной помощи

Москва20 апр Вести.Спецборт Ил-76 МЧС России направился в Бейрут для доставки гуманитарной помощи жителям Ливана, пострадавшим в результате военного конфликта. Об этом ИС "Вести" сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что обратным рейсом из Бейрута в Москву будут доставлены граждане России и члены их семей.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина авиацией МЧС России организована доставка гуманитарной помощи для граждан Ливанской Республики, пострадавших в результате военного конфликта. Борт Ил-76 МЧС России доставит гуманитарный груз общей массой более 27 тонн заявили в министерстве

На борту самолета - продукты питания, палатки, передвижные электростанции, а также одеяла, матрасы и подушки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва приветствует десятидневное прекращение боевых действий в Ливане, объявленное 16 апреля.