Самолет с вывезенными из Ливана россиянами приземлился в Домодедове Ил-76 МЧС РФ доставил россиян из Ливана в Москву

Москва21 апр Вести.В Домодедове приземлился самолет Ил-76 МЧС России. Данные о прилете появились на табло аэропорта. На его борту в Москву из Ливана доставлены россияне и члены их семей.

Всего на борт в Ливане поднялись 73 человека, среди которых 33 ребенка, сообщила пресс-служба ведомства. В полете их сопровождали врачи отряда "Центроспас" и психологи центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Во вторник транспортный самолет Ил-76ТД МЧС доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи пояснили в пресс-службе МЧС

Конфликт между Израилем и Ливаном обострился после начала военной кампании Израиля и США против Ирана. 2 марта ливанское движение "Хезболла" заявило о своей поддержке Тегерана. 16 марта ЦАХАЛ (Армия Израиля) начинает наземную операцию на ливанском юге и наносит авиаудары по городам Ливана, включая Бейрут.

17 апреля между Ливаном и Израилем заключено соглашение о десятидневном прекращении огня. Этим моментом воспользовалось российское МЧС для вывоза россиян с ливанской территории.