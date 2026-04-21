Москва21 апрВести.В Домодедове приземлился самолет Ил-76 МЧС России. Данные о прилете появились на табло аэропорта. На его борту в Москву из Ливана доставлены россияне и члены их семей.
Всего на борт в Ливане поднялись 73 человека, среди которых 33 ребенка, сообщила пресс-служба ведомства. В полете их сопровождали врачи отряда "Центроспас" и психологи центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Во вторник транспортный самолет Ил-76ТД МЧС доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощипояснили в пресс-службе МЧС
Конфликт между Израилем и Ливаном обострился после начала военной кампании Израиля и США против Ирана. 2 марта ливанское движение "Хезболла" заявило о своей поддержке Тегерана. 16 марта ЦАХАЛ (Армия Израиля) начинает наземную операцию на ливанском юге и наносит авиаудары по городам Ливана, включая Бейрут.
17 апреля между Ливаном и Израилем заключено соглашение о десятидневном прекращении огня. Этим моментом воспользовалось российское МЧС для вывоза россиян с ливанской территории.