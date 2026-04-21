Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью приземлился в Ливане Спецборт МЧС РФ с гумпомощью приземлился в аэропорту Бейрута

Москва21 апр Вести.Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Ливана, пострадавших от военного конфликта с Израилем, приземлился в аэропорту Бейрута. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

На борту, который вот сейчас идет на разгрузку, находится все самое необходимое. Понятно, что это лекарства, это продукты питания, это матрасы, все то, что необходимо здесь для тех людей, которые вынуждены были покинуть южную часть республики, переселиться в город сообщил Бернвальд

Он подчеркнул, что сейчас в Ливане сложная гуманитарная ситуация.

Люди … вынуждены были уехать из-за начавшейся агрессии Израиля из своих домов, … многие жили просто на улице, в палатках. … Сейчас уже как-то попроще. А когда вот мы месяц назад только приезжали, люди жили в палатках, которые были насквозь мокрые, и, представляете, они жили с детьми, со стариками и так далее. … Сейчас самое важное для Ливана, конечно, … стабилизировать ситуацию с вынужденными переселенцами добавил журналист

Ранее сообщалось, что спецборт Ил-76 МЧС России обратно из Бейрута в Москву доставит граждан России и членов их семей.