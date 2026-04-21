Журналист Бернвальд показал гуманитарный груз, отправленный из РФ в Ливан Журналист Бернвальд рассказал, что РФ привезла в качестве гумпомощи в Ливан

Москва21 апр Вести.В состав гуманитарного груза из России для жителей Ливана, пострадавших от конфликта с Израилем, вошли медикаменты, одеяла, подушки, палатки и продукты питания. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд, который присутствовал при встрече груза в аэропорту Бейрута.

Журналист отметил, что сейчас в Ливане крайне тяжелая гуманитарная обстановка, так как большое количество жителей с юга республики, где шли боевые действия, вынуждены были переехать непосредственно в Бейрут. Мест в пунктах временного размещения не хватает, многие люди живут в палатках.

Чуть более часа назад рейс МЧС России Ил-76 приземлился в аэропорту Бейрута, на борту большое количество гуманитарной помощи, все самое необходимое мы сейчас можем показать. Но вот сейчас мы видим, что здесь находятся подушки, вот здесь же от России приехали продукты питания, в данном случае рис, шерстяные одеяла. Ну, в общем, большое количество, в том числе и медикаментов. … Также привезли палатки сообщил Бернвальд

Он также подчеркнул, что ливанцы с теплотой относятся к русским и всегда просят передать большой привет России и благодарность за помощь.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ливане Александр Рудаков заявил, что РФ всегда заинтересована в незыблемости суверенитета и независимости Ливана.