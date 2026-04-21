Москва21 апр Вести.Россия всегда заинтересована в незыблемости суверенитета и независимости Ливана. Об этом информационной службе "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ливане Александр Рудаков.

Он отметил, что Москва продолжает оказывать максимальную помощь Бейруту как на политическом, так и на гуманитарном уровнях.

Сегодня прибыл борт Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации с гуманитарной помощью для Ливанской Республики – около 28 тонн различных гуманитарных грузов, которые пойдут для помощи тем людям, которые были вынуждены выехать со своих мест проживания и располагаться в каких-то других районах Ливанской Республики. К сожалению, ситуация здесь остается сложной. И Россия, как и в прошлые годы, постоянно оказывает максимально возможное содействие как на политическом уровне, так и на гуманитарном уровне ливанскому народу. Эта помощь – очередное доказательство того, что Россия всегда заинтересована в том, чтобы Ливанская Республика продолжала осуществлять все необходимые действия для того, чтобы суверенитет и независимость Ливана были незыблемыми заявил Рудаков

Ранее журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд сообщил о приземлении в аэропорту Бейрута спецборта МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Ливана, которые пострадали от военного конфликта с Израилем.