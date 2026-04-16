Москва16 апр Вести.Состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Ливана Жозефом Ауном. Об этом сообщает канцелярия ливанского президента в соцсети X.

Отмечается, что в ходе беседы Аун поблагодарил Трампа за усилия, которые тот прилагает для достижения прекращения огня в Ливане и обеспечения устойчивого мира и стабильности как шага на пути к реализации мирного процесса в регионе. Он выразил надежду, что эти усилия будут продолжены для как можно более скорого прекращения огня.

Трамп, в свою очередь, подтвердил поддержку Ливану и подчеркнул, что остается привержен тому, чтобы ливанское требование о прекращении огня было выполнено.

Ранее журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд сообщал, что Израиль действует в Ливане по той же тактике, что и раньше в секторе Газа, в том числе нанося удары по машинам скорой помощи. По его словам, ночью 16 апреля на юге Ливана снова возобновились боестолкновения. Корреспондент отметил, что израильской армии не удается продвигаться в соответствии с намеченным планом, а ливанское движение "Хезболла" достаточно уверенно отвечает на атаки.