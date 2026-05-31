Израиль объявил о взятии под контроль крепости Бофор севернее реки Литани

Москва31 мая Вести.Министр обороны Израиля официально сообщил о захвате силами ЦАХАЛ исторической крепости крестоносцев Бофор. Укрепление расположено на стратегически важной высоте в Ливане, к северу от реки Литани.

Захват Бофора считается ключевым этапом текущей наземной операции, так как крепость находится на скале высотой около 700 метров, обеспечивая полный визуальный и огневой контроль над долиной реки Литани и приграничными районами северного Израиля.

Установление контроля над крепостью Бофор лишает противника важнейшего наблюдательного пункта и оборонительного узла на севере. Продвижение израильских сил севернее реки Литани свидетельствует о значительном расширении зоны боевых действий вглубь ливанской территории.