Москва23 мая Вести.Франция запретила въезд на свою территорию главе Министерства нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру после публикации им видео с унижением пропалестинских активистов флотилии "Сумуд". Об этом в Х сообщил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.

Ранее Бен-Гвир показал видеокадры, на которых запечатлено, как задержанных после перехвата судов активистов заставляют стоять на коленях со связанными руками и слушать гимн Израиля.

С сегодняшнего дня Итамару Бен-Гвиру запрещается въезд на территорию Франции. Это решение принято после его предосудительных действий в отношении французских и европейских граждан, находившихся на борту флотилии "Сумуд" заявил Барро

Он подчеркнул, что республика не может мириться с "угрозами, запугиванием и жестоким обращением" с французскими гражданами, особенно со стороны официального лица. Он также отметил, что действия Бен-Гвира подверглись критике со стороны ряда израильских политиков.

Глава французского МИД добавил, что призывает Евросоюз рассмотреть введение санкций против израильского министра.

Ранее инцидент прокомментировал глава МИД Израиля Гидеон Саар. Он заявил, что действия Бен-Гвира нанесли ущерб репутации страны, однако тот отверг критику.