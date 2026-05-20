Москва20 мая Вести.Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир вступили в публичную перепалку в социальной сети X после публикации видео с пропалестинскими активистами флотилии "Сумуд".

На кадрах, опубликованных Бен-Гвиром, запечатлено, как задержанных после перехвата судов активистов заставляют стоять на коленях под контролем израильских силовиков и слушать гимн Израиля. Он отметил, что так страна встречает "сторонников террора".

Саар в ответ на видео главы Миннацбезопасности заявил, что публикация нанесла ущерб репутации страны и свела на нет усилия военных и дипломатов. Бен-Гвир отверг критику и подчеркнул, что Израиль не должен проявлять мягкость к сторонникам ХАМАС.

В правительстве есть те, кто до сих пор не понял, как вести себя со сторонниками террора. Министр иностранных дел Израиля должен понять, что Израиль перестал быть покорным. Любой, кто приезжает на нашу территорию, чтобы поддерживать террор и отождествлять себя с ХАМАС, будет наказан, и мы не подставим ему другую щеку написал в посте Бен-Гвир

Ранее эксперт Центра стратегических исследований Ирана Акбар Дареини заявил, что Израиль по-прежнему подталкивает США к возобновлению войны с Ираном. По его словам, в таком случае может начаться противостояние, которого "мир до сих пор не видел".