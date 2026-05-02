Москва2 мая Вести.Медицинская помощь потребовалась 36 участникам объединения активистов "Глобальная флотилия Сумуда" после перехвата Израилем судов флотилии. Это следует из заявления организации.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале объединения.

Медицинская помощь потребовалась 36 (участникам. — Прим. ред.) из-за травм, полученных в результате жестокого перехвата и задержания израильскими силами говорится в сообщении

Всего было задержано 175 человек. Участников передали на корабль израильских военно-морских сил "Нахшон", через некоторое время освобождены были все, кроме двух. На корабле, как следует из заявления, задержанных подвергли насилию.

В ночь на 30 апреля экипаж миссии подал сигнал бедствия. Это произошло после того, как к кораблям приблизились катера с вооруженными военными Израиля. По заявлению активистов, все произошло недалеко от Крита в международных водах. Корабли, как отмечалось, направлялись в сектор Газа с гуманитарной помощью.