США перехватили тонущую лодку с 240 мигрантами из Гаити

Американские пограничники перехватили судно с 240 нелегальными мигрантами США перехватили тонущую лодку с 240 мигрантами из Гаити

Москва5 июн Вести.Американские пограничники задержали судно следовавшее, предположительно, из Гаити, на борту которого находилось 240 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил руководитель Службы таможенного и пограничного контроля США Родни Скотт в социальной сети X.

Он написал, что подозрительное плавсредство в ходе патрулирования обнаружили сотрудники воздушного мониторинга ведомства.

По словам Скотта, на борту лодки находилась крупная группа граждан Гаити, пытавшихся совершить несанкционированный переход морской границы.

В публикации подчеркивается, что перехваченное судно находилось в аварийном состоянии. Из-за сильного перегруза борта заливало водой, существовала реальная угроза крушения.

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