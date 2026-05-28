На остров Крит прибыли более 600 нелегальных мигрантов Газета Maftemporiki: более 600 нелегальных мигрантов прибыли на остров Крит

Москва28 мая Вести.Береговая охрана Греции обнаружила в акватории острова Крит более 600 нелегальных мигрантов и спасла их. Об этом пишет местная газета Maftemporiki.

За сутки по меньшей мере 610 нелегальных мигрантов на лодках обнаружены в южной части акватории острова. Их доставили в порты пяти городов, и теперь с ними беседуют компетентные органы.

В статье подчеркивается, что непрерывный поток мигрантов привел к тому, что портовые власти Крита приведены в состояние повышенной готовности.

За последний год резко возросло число нелегальных мигрантов, добирающихся до Крита на судах и лодках с побережья Северной Африки. По оценкам ООН, в этом году на Крит только из восточной Ливии прибыли около 2,5 тыс. человек.

Греция стала транзитной страной для мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Десятки тысяч мигрантов и беженцев ежегодно прибывают по морю и стараются через Грецию перебраться в другие страны Европы.