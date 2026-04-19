МВД Литвы: на границе с Белоруссией за сутки задержали 37 нелегальных мигрантов

Москва19 апр Вести.Пограничники Литвы за сутки задержали несколько групп нелегальных мигрантов общей численностью 37 человек, которые пытались проникнуть на территорию страны из Белоруссии. Об этом сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

Там отметили, что это максимальное число задержанных при попытке перечь границу с начала 2026 года, указал ТАСС.

В задержанных и вытесненных обратно в Белоруссию группах насчитывалось 37 человек. Это максимум текущего года говорится в сообщении

До этого максимальное число задержанных при попытке пересечь границу фиксировалось 12 апреля. Тогда на территорию Литвы хотели попасть 36 нарушителей, следует из публикации.