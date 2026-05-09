Нелегальные мигранты проникли в Литву из Белоруссии при помощи подкопа

Москва9 мая Вести.Сотрудники пограничной службы Литвы обнаружили и задержали 18 мигрантов, которые попали на территорию страны со стороны Белоруссии, устроив подкоп под заграждениями на границе.

Как передает пресс-служба Государственной пограничной службы Литвы, всего были задержаны 18 человек.

Все эти мужчины, представившиеся гражданами Афганистана и Шри-Ланки, впоследствии были возвращены в Беларусь сотрудниками Государственной пограничной службы отмечается в сообщении

В пресс-службе ведомства также добавили, что были задержаны два украинца по подозрению в попытке забрать семерых "нелегалов".

В апреле на границе Литвы и Белоруссии за сутки задержали 37 нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны. В пограничной службе отметили, что это максимальное число задержанных при попытке перечь границу с начала 2026 года.