Москва9 маяВести.Сотрудники пограничной службы Литвы обнаружили и задержали 18 мигрантов, которые попали на территорию страны со стороны Белоруссии, устроив подкоп под заграждениями на границе.
Как передает пресс-служба Государственной пограничной службы Литвы, всего были задержаны 18 человек.
Все эти мужчины, представившиеся гражданами Афганистана и Шри-Ланки, впоследствии были возвращены в Беларусь сотрудниками Государственной пограничной службыотмечается в сообщении
В пресс-службе ведомства также добавили, что были задержаны два украинца по подозрению в попытке забрать семерых "нелегалов".
В апреле на границе Литвы и Белоруссии за сутки задержали 37 нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны. В пограничной службе отметили, что это максимальное число задержанных при попытке перечь границу с начала 2026 года.