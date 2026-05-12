Москва12 мая Вести.Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали агента литовских спецслужб, занимавшегося сбором информации о правоохранительной, военной и общественно-политической сферах. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления Комитета госбезопасности Александр Тарасевич.

Утром 12 мая телеканал ОНТ распространил информацию о задержании литовского шпиона, который ранее служил в силовых структурах, а вечером были обнародованы подробности операции.

Тарасевич рассказал телеканалу, что в ходе оперативной работы была установлена и задокументирована противоправная деятельность 36-летнего гражданина Литвы Мирославаса Троцкиса.

Он собирал различного рода информацию в правоохранительной, военной и общественно-политической сферах, а также участвовал в проведении тайниковых операций по поддержанию агентурной связи представителей иностранной спецслужбы со своими агентами отметил замначальника следственного управления КГБ

По словам Тарасевича, литовская спецслужба ставила задачи перед своими агентами, снабжала их необходимыми средствами и выплачивала вознаграждение.

Телеканал сообщил, что агент с позывным Ринго находился под наблюдением белорусской контрразведки с момента въезда в страну. Его настоящее имя — Мирослав Троцкий, но из-за националистических убеждений он изменил его на литовский манер.

Троцкис ранее служил в литовской пограничной охране, прошел подготовку в пограничной школе Медининкай и работал в дорожной полиции. С 2020 года он был женат на гражданке Белоруссии. В детстве Мирославас часто приезжал в республику к родственникам, что позднее стало основой его легенды.

Его интересовало все, что касается Белоруссии. То есть военные части, движения, полигоны, медперсонал, численность. Литовский агент провозил в республику цифровые носители с информацией для агентуры прибалтийской страны, а также денежные суммы, не вызывавшие подозрений — от 6 до 8 тысяч долларов. Он оборудовал тайники, запоминал детали и передавал информацию кураторам. Его супруга о его деятельности не знала.

По данным ОНТ, за время своих визитов в Белоруссию Троцкис заработал около 4 тысяч евро. Агенту грозит до 15 лет лишения свободы.

Извиняюсь, что причинил ущерб белорусскому народу, безопасности. Если бы я знал вообще, что там террористические какие-то акты, где пострадают люди, я бы никогда не ездил. Просто я хотел легких денег, чтобы покрыть свои долги сказал он на допросе, фрагмент которого был показан в эфире телеканала

9 мая сотрудники погранслужбы Литвы задержали 18 мигрантов, которые попали в страну, устроив подкоп под заграждениями на границе.