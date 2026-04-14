В Литве из белорусов готовят кадры для политической борьбы против Лукашенко Политолог Светов: Литва стала плацдармом действий против Белоруссии

Москва14 апр Вести.Политолог, журналист Юрий Светов в интервью ИС "Вести" прокомментировал решение литовского суда по делу о притеснении русской студентки преподавателем из Белоруссии, отметив, что Вильнюс готовит из белорусов кадры для политической борьбы против белорусского лидера Александра Лукашенко.

Ранее студентка Европейского гуманитарного университета Татьяна Борисова пожаловалась в комиссию по этике на преподавателя Сергея Селецкого. По ее словам, он отпускал унизительные шутки в сторону молодой студентки, сравнивал ее с "бомжом" и рекомендовал никому не рассказывать, что она русская. Этическая комиссия не поддержала студентку и вынесла ей предупреждение, позднее ее отчислили из вуза.

В октябре 2025 года Вильнюсский суд признал отчисление Борисовой незаконным, но отказал в полной компенсации. Апелляция подтвердила законность отчисления и обязала студентку выплатить вузу 7,7 тысячи евро.

Литва выбрала для себя, помимо оголтелой русофобии, еще одно занятие – это быть неким плацдармом действий против Белоруссии. И для этого был создан этот Европейский гуманитарный университет, который еще называют "Белорусский университет в изгнании". Там всякого рода привилегии для тех, кто может доказать, что он критик [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, пострадал от Лукашенко. Их туда принимают на учебу, и фактически из них готовят кадры, которые потом будут включены в политическую борьбу против Лукашенко считает политолог

В 2024 году председатель пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов говорил, что спецслужбы Латвии и Литвы вербуют россиян и белорусов на границе.