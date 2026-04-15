Москва15 апрВести.Литовский портал Delfi расценил высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко как оскорбительные в отношении литовского народа.
Реакция редакции была размещена в одном из официальных Telegram-каналов издания. В публикации говорится, что слова белорусского лидера были восприняты в Литве крайне негативно и спровоцировали широкий резонанс в медиасреде страны.
Поводом послужило выступление Лукашенко на совещании в Могилевской области, посвященном вопросам социально-экономического развития региона. В ходе своей речи он употребил выражения, которые литовская пресса квалифицировала как неприемлемые и уничижительные.
Журналисты Delfi также обратили внимание на то, что одно из использованных слов исторически применялось в разговорной речи как пренебрежительное наименование литовцев и восходит к форме приветствия на литовском языке.