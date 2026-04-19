Москва19 апр Вести.Перед выборами в Госдуму в России могут попытаться раскачать общество, в том числе политическими постами известных блогеров в соцсетях. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его словам, в информационном пространстве в России наблюдается нехорошая тенденция, схожая с той ситуацией, которая развивалась в Белоруссии перед протестным 2020-м годом.

По активизации блогеров в информационном пространстве я улавливаю ситуацию, которая у нас [в Белоруссии] была накануне 2020-го года. Очень похоже. Это не майдан украинский, у нас другие политические системы, и противник это прекрасно осознает. Поэтому они раскачивают немножко по другой схеме. У нас в 2017-2019 годах появлялись никому не известные блогеры, они занимались проблемами ЖКХ, критикой чиновников. И вдруг зимой-весной 2020 года у них "появилась" политическая позиция. Вдруг у тех, кто выступал на банкетах и свадебных вечеринках, появилась своя политическая позиция. Я во "вдруг" не верю. Ничего вдруг у нас не бывает пояснил Гигин

Он подчеркнул, что данный информационный тренд в РФ может быть набирать обороты в преддверии выборов в Госдуму.

Очевидны временные заделы - это предстоящие выборы в Госдуму. На этом фоне, конечно, есть попытка раскачать общество. Я дальше, например, могут появиться домовые чаты, что у нас наблюдалось в 2020-м году. Сравнивая ту ситуацию и тот инструментарий раскачки, который был у нас в 2019-2020 годах очень похоже на то, что пытаются сделать сейчас в РФ. Ведь и Зеленский до поры до времени был смешным персонажем, а эти смешные персонажи могут уложиться в одну цепочку и привести к одной очень неприятной тенденции. Поэтому рецепт есть только один отработанный - это надо пресекать на корню заявил белорусский политик

Ранее в соцсетях активно обсуждали обращение блогера и телеведущей Виктории Бони, которая раскритиковала ограничения в отношении мессенджеров, реакцию чиновников на наводнение в Дагестане и выбросы нефтепродуктов в Анапе.