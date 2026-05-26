Россия ведет борьбу с проявлением режима, который угрожает всему человечеству Гигин: Россия противостоит режиму, который опасен для всего человечества

Москва26 мая Вести.То, с чем Россия борется сегодня, – это режим, чьи амбиции и действия несут прямую опасность всему человечеству. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его словам, Россия ведет схватку с силой, которая угрожает самому фундаменту человеческой цивилизации.

Россия ведет борьбу не просто с каким-то злом, как иногда говорят, последствиями развала Советского Союза, ничего подобного. Россия ведет борьбу с проявлением режима, угрожающего всему человечеству. Мы рассуждаем о том, что они думают, нанося удары по детям, по объектам гуманитарным. А почему эти удары повторяются? Почему эти удары в Иране, по девочкам там и здесь? А вы вспомните, как зарождался этот нацизм? Это же идет по нарастающей. Там нет никакой морали, там нет никакой совести рассказал Гигин

Ранее он заявил, что неоспоримым является факт грядущей победы России в противостоянии с киевским режимом и коалицией ЕС. Вопрос лишь в том, какой ценой и когда будет достигнута эта победа.