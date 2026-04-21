Гигин: Россия одержит верх над Украиной и ЕС, но цена может быть высокой

Москва21 апр Вести.Неоспоримым является факт грядущей победы России в противостоянии с Украиной и коалицией ЕС. Вопрос лишь в том, какой ценой и когда будет достигнута эта победа, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Не только в России, но и в других странах прослеживается тенденция к негласному признанию невозможности нанесения поражения России. Даже публичные заявления европейских политиков сопровождаются кулуарными оговорками о неэффективности попыток сломить Россию, отметил Гигин.

То, что Россия одержит победу в этом противостоянии, не только с Украиной, вот с этим, с этой коалицией большой, в этом нет ни у кого сомнений. Это безусловно. Вопрос - какой ценой будет обеспечена эта победа. Это очень важно. И когда она будет. Потому что качество и своевременность тоже играют большую роль. И мы это в истории видели заявил Гигин

По его словам, армия - это мышцы, мускулы, а сердце находится там, где промышленность.

Где находится промышленное, технологическое сердце режима Зеленского, в Европейском союзе? Где пролегают основные логистические пути? Они же когда входят на территорию Украины, очень грамотно там расходятся по всем областям, они находятся в Европейском Союзе. Где, например, прячется авиация, чтобы не попасть под удары России? Это ж тоже уже не секрет. Они находятся на аэродромах, эти аэродромы известны в Польше, Румынии. Это не просто приводит к искусственной поддержке режима Зеленского на плаву. Это еще переносит сроки окончания специальной военной операции подчеркнул Гигин

Политик заявил, что Москва должна проводить жесткую политику в отношении ЕС, который представляет угрозу для безопасности России. По его словам, несмотря на внутренние противоречия и ослабление обязательств в рамках НАТО, страны Запада продолжают представлять серьезную угрозу для России.