Володин: оскорбительные видео про учителей – не игра, а провокация

Володин заявил, что оскорбительные видео про учителей являются провокацией Володин: оскорбительные видео про учителей – не игра, а провокация

Москва22 апр Вести.Распространение в социальных сетях оскорбительных видео в отношении учителей является не безобидным трендом, а целенаправленной провокацией. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В национальном мессенджере "Макс" он поделился, что подобные ролики фиксируются в разных городах по всей России. Кроме того, аналогичная ситуация складывается в Белоруссии и Казахстане.

Это не игра. … Хочу обратить внимание, что это провокация написал Володин в своем канале

Председатель ГД подчеркнул, что детей намеренно подталкивают к противоправным действиям под видом развлечения, за чем, по его словам, стоят украинские спецслужбы и связанные с ними структуры.

Таким образом они используют детей для привлечения аудитории в свои ресурсы. Чтобы затем вовлекать в запрещенные сообщества и распространять среди них и через них деструктивный контент. Есть те, кто наживается на этом, шантажируя и требуя плату за удаление опубликованных постов объяснил Володин

Он призвал родителей, учителей и школьников учитывать возможные последствия подобных "трендов", а также указал на необходимость оперативного удаления такого контента, подчеркнув, что речь идет не только об этике, но и о безопасности.

Ранее на Сахалине школьники смонтировали фейковое видео с помощью искусственного интеллекта, чтобы обвинить учителя в педофилии. Следствие проводит проверку по статье УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".