Москва17 апрВести.На Сахалине следователи проводят проверку по факту распространения несовершеннолетними фейкового видео с одним из жителей областного центра по статье УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", сообщает региональное СУ СК.
По сведениям ТАСС, речь идет о появившейся в ряде мессенджеров и СМИ информации о смонтированном подростками видео, на котором один из учителей обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, распространивших фейковое видео, а также всех обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении
Свою проверку также организовала прокуратура Сахалинской области. В мессенджере MAX ведомство заявило, что намерено дать оценку органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.