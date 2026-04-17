Школьники Сахалина смонтировали ИИ-видео, чтобы обвинить учителя в педофилии

Москва17 апр Вести.На Сахалине следователи проводят проверку по факту распространения несовершеннолетними фейкового видео с одним из жителей областного центра по статье УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", сообщает региональное СУ СК.

По сведениям ТАСС, речь идет о появившейся в ряде мессенджеров и СМИ информации о смонтированном подростками видео, на котором один из учителей обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, распространивших фейковое видео, а также всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении

Свою проверку также организовала прокуратура Сахалинской области. В мессенджере MAX ведомство заявило, что намерено дать оценку органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.