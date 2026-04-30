Россиянам напомнили об ответственности за фейки с интимными изображениями

В МВД напомнили об ответственности за фейки с интимными изображениями Россиянам напомнили об ответственности за фейки с интимными изображениями

Москва30 апр Вести.В России наблюдаются случаи, когда с помощью искусственного интеллекта создаются поддельные аккаунты и интимный контент для мести или дискредитации. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России.

В ведомстве обратили внимание на случай в Архангельской области, где школьник после плохой оценки создал фейковую страницу учительницы и разместил от ее имени объявления интимного характера.

Такие действия часто воспринимаются как "шутка" или способ "отомстить", однако по факту речь может идти о правонарушениях и преступлениях говорится в сообщении управления

Там уточнили, что подобные поступки могут квалифицироваться по ряду уголовных статей, включая клевету, вымогательство, нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное распространение порнографических материалов.

В ведомстве напомнили, что любой опубликованный в интернете контент является действием с юридическими последствиями.