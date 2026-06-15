В МВД предупредили о фейковом сайте Роскомнадзора МВД: мошенники создали поддельный сайт Роскомнадзора

Москва15 июн Вести.Мошенники создали ресурс, замаскированный под сайт Роскомнадзора. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, преступники зарегистрировали домен RKN24.RU и оформили его в виде информационного портала.

Злоумышленники зарегистрировали домен RKN24.RU и оформили его под информационный ресурс, связанный с Роскомнадзором. На сайте размещены справочные материалы, форма обратной связи и даже каталог якобы сотрудников ведомства говорится в сообщении

В МВД отметили, что опубликованные портреты, биографии и служебные номера используются для создания видимости официального ресурса и повышения доверия пользователей. Мошенники применяют эту информацию при общении с потенциальными жертвами, предлагая проверить данные "сотрудника" через поддельный сайт.

Ранее адвокат Петр Арешев рассказал ИС "Вести", что злоумышленники используют актуальные новости, чтобы их намерения выглядели более убедительными. Часто под прицел преступников попадают пенсионеры.