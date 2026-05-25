Закрыт фишинговый сайт, который действовал от имени "Лаборатории Касперского"

В МВД выявили сайт, который маскировался под программу повышения квалификации

Москва25 мая Вести.Сотрудники УБК МВД России выявили фишинговый сайт, который маскировался под программу повышения квалификации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Мошенники действовали от имени "Лаборатории Касперского". Посетителям сайта предлагали оставить свои личные данные, включая ФИО и номер телефона, которые впоследствии использовались для развития мошеннической схемы.

Сайт содержит характерные признаки фишинга: неработающие разделы, шаблонные формулировки и упоминание "защищенного соединения" для создания ложного чувства доверия сказано в сообщении

В настоящее время домен заблокирован, однако полицейские призывают граждан к бдительности, поскольку всегда есть вероятность появления аналогичных ресурсов.