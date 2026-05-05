В МВД предупредили об опасности вакансий с размещением карточек товаров Россиян предупредили об опасной подработке через сайты объявлений

Москва5 мая Вести.Предложения о подработке с размещением карточек товаров на сайтах объявлений могут быть частью мошеннических схем, в которых соискателей используют для обхода блокировок и фильтров площадок. Об этом предупредили в УБК МВД России.

По данным ведомства, кандидатам предлагают публиковать объявления через личные аккаунты и передавать контакты откликнувшихся работодателю. Через несколько дней такие учетные записи могут быть заблокированы, обещанные выплаты не поступают, а связь с организаторами прекращается.

Такие "вакансии" – один из способов, с помощью которых мошеннические кол-центры выстраивают каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок говорится в сообщении управления

В ведомстве подчеркнули, что главная опасность заключается не только в потере заработка, но и в вовлечении человека в преступную цепочку без его ведома.

Россиянам рекомендуют с осторожностью относиться к подобным предложениям, поскольку легальная работа не предполагает использование личных аккаунтов для размещения чужих объявлений и общения с клиентами.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил о мошеннической схеме в преддверии 9 мая: злоумышленники выдают себя за представителей поисковых отрядов, якобы располагающих информацией о пропавшем родственнике-ветеране Великой Отечественной войны.