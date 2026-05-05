Москва5 маяВести.Предложения о подработке с размещением карточек товаров на сайтах объявлений могут быть частью мошеннических схем, в которых соискателей используют для обхода блокировок и фильтров площадок. Об этом предупредили в УБК МВД России.
По данным ведомства, кандидатам предлагают публиковать объявления через личные аккаунты и передавать контакты откликнувшихся работодателю. Через несколько дней такие учетные записи могут быть заблокированы, обещанные выплаты не поступают, а связь с организаторами прекращается.
Такие "вакансии" – один из способов, с помощью которых мошеннические кол-центры выстраивают каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадокговорится в сообщении управления
В ведомстве подчеркнули, что главная опасность заключается не только в потере заработка, но и в вовлечении человека в преступную цепочку без его ведома.
Россиянам рекомендуют с осторожностью относиться к подобным предложениям, поскольку легальная работа не предполагает использование личных аккаунтов для размещения чужих объявлений и общения с клиентами.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил о мошеннической схеме в преддверии 9 мая: злоумышленники выдают себя за представителей поисковых отрядов, якобы располагающих информацией о пропавшем родственнике-ветеране Великой Отечественной войны.