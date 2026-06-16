МВД: мошенники используют схему с трудоустройством за рубежом

В МВД предупредили о мошеннической схеме с трудоустройством за границей МВД: мошенники используют схему с трудоустройством за рубежом

Москва16 июн Вести.Злоумышленники активно используют мошенническую схему с трудоустройством за рубежом, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что фейковые предложения о работе за границей являются популярным способом аферистов хищения средств жертвы.

Схема развивается постепенно, злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе "оформления" говорится в сообщении

Под прицел мошенников, использующих подобную схему, попал москвич, разместивший резюме на сайте поиска работы. С ним связались якобы сотрудники иностранной компании и специалисты по визовой поддержке.

Далее мошенники начали пошагово сопровождать процесс: консультировали по сбору документов, рассказывали о процедуре получения визы и убеждали, что для трудоустройства необходимо открыть счет в европейском банке и подтвердить финансовую состоятельность. Для этого потерпевшему предложили зарегистрироваться на криптовалютной платформе и внести денежные средства рассказали в МВД

По данным ведомства, мужчина перевел на указанный счет более 270 тысяч рублей. После этого злоумышленники заявили о якобы возникшей блокировке и потребовали внести дополнительные средства, чтобы снять ее.

В МВД напомнили, что рабочие визы оформляются через консульства или визовые центры на основании официальных документов от работодателя, а подтверждение финансовой состоятельности не требует переводов на сторонние криптоплатформы.

Ранее граждан предупредили об опасности записи голоса мошенниками. Преступники могут использовать его для создания дипфейков.