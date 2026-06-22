МВД: ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы

В МВД раскрыли, почему ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы МВД: ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы

Москва22 июн Вести.В некоторых случаях алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) могут ссылаться на мошеннические ресурсы. Об этом предупредил "Вестник Киберполиции России", который ведет управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как выяснили исследователи, в некоторых случаях алгоритмы искусственного интеллекта перенаправляли покупателей на фейковые Интернет-ресурсы, предназначенные для хищения конфиденциальных данных и денежных средств говорится в материале

В сообщении сказано, что фейковые сайты высвечивались в рекомендациях, которые были составлены ИИ. Данные ресурсы копировали фирменную символику, изображения и описание товаров брендов, недавно переставших существовать. При этом в ряде случаев покупателям предлагали скидки до 80%.

Специалисты считают, что мошенники могли использовать метод "отравления данных". Злоумышленники распространяли в интернете ложную информацию с фальшивыми отзывами, автоматически генерируемые сообщения для форумов и поддельные сведения для индексации. Как пишет "Вестник Киберполиции России", целью таких действия было искажение обработки и сортировки информации алгоритмами ИИ.

Уточняется, что на данный момент мошеннические сайты удалены из поискового индекса.

В "Вестнике Киберполиции России" посоветовали россиянам делать перекрестную оценку, сравнивать полученные данные на других поисковых платформах и искать официальный первоисточник информации.

В материале сказано также, что порой алгоритмы ИИ могут выдавать устаревшие и неактуальные сведения.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что мошенники придумали новый способ обмана: обзванивают россиян с предложением якобы о службе по контракту.