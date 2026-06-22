Москва22 июнВести.В некоторых случаях алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) могут ссылаться на мошеннические ресурсы. Об этом предупредил "Вестник Киберполиции России", который ведет управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как выяснили исследователи, в некоторых случаях алгоритмы искусственного интеллекта перенаправляли покупателей на фейковые Интернет-ресурсы, предназначенные для хищения конфиденциальных данных и денежных средствговорится в материале
В сообщении сказано, что фейковые сайты высвечивались в рекомендациях, которые были составлены ИИ. Данные ресурсы копировали фирменную символику, изображения и описание товаров брендов, недавно переставших существовать. При этом в ряде случаев покупателям предлагали скидки до 80%.
Специалисты считают, что мошенники могли использовать метод "отравления данных". Злоумышленники распространяли в интернете ложную информацию с фальшивыми отзывами, автоматически генерируемые сообщения для форумов и поддельные сведения для индексации. Как пишет "Вестник Киберполиции России", целью таких действия было искажение обработки и сортировки информации алгоритмами ИИ.
Уточняется, что на данный момент мошеннические сайты удалены из поискового индекса.
В "Вестнике Киберполиции России" посоветовали россиянам делать перекрестную оценку, сравнивать полученные данные на других поисковых платформах и искать официальный первоисточник информации.
В материале сказано также, что порой алгоритмы ИИ могут выдавать устаревшие и неактуальные сведения.
Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что мошенники придумали новый способ обмана: обзванивают россиян с предложением якобы о службе по контракту.