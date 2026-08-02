Москва2 авг Вести.Предложения легкого заработка, фейковые вакансии и фишинговые ссылки, маскирующиеся под школьные сервисы чаще всего используют аферисты против детей, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Российского общества "Знание" по безопасности Владимира Максименко.

Эксперт уточнил, что летом, в каникулы, школьники особенно уязвимы перед киберпреступниками в силу наличия свободного времени и ослабления контроля со стороны родителей.

Среди наиболее распространенных угроз – фейковые вакансии. Особенно популярны летом: объявления о наборе в лагеря, на городские площадки, в анимационные команды. Для "оформления" просят заполнить анкету с персональными данными, оплатить "организационный взнос" или пройти платный "курс подготовки" отметил Максименко

Также злоумышленники используют фишинг под видом школьных и государственных сервисов, когда ссылка на "электронный дневник" или "Список учеников" ведет на сайт, где у ребенка выманивают личную информацию или данные банковских карт.

Предлагают подросткам заработать и на дропперстве: за вознаграждение оформить карту и передать ее другому человеку. Такая карта может быть использована в мошеннической схеме.