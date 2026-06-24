Москва24 июн Вести.В России наблюдается смена тактики телефонных мошенников: теперь они все чаще атакуют подростков не через звонки, а через интернет-предложения о легком заработке. По данным исследования Т-Банка, за последние полгода количество таких атак выросло на 20%, а средний размер потенциального ущерба для одной семьи увеличился сразу на 60%.

С ноября прошлого года число голосовых атак на детей 14–17 лет снизилось на 27%, но злоумышленники переключились на мессенджеры, где происходит почти половина всех обманов. Чаще всего страдают 16-летние парни — они попадаются на уловки в 2–2,5 раза чаще девушек. В группе риска — подростки из Московской и Ленинградской областей, Татарстана и Краснодарского края.

Схема обмана строится на обещаниях удаленной работы со свободным графиком и ежедневными выплатами. Школьникам предлагают простые задания: ставить лайки, писать комментарии или тестировать игры, суля до 100 рублей за действие. Чтобы втереться в доверие, мошенники выплачивают первый гонорар, но затем просят оплатить обучение, страховку или доступ к повышенным выплатам. После перевода денег аферисты исчезают.

Чтобы защитить ребенка, родителям стоит выстроить доверительные отношения и договориться обсуждать любые вакансии до начала работы. Подросток должен усвоить: честный работодатель никогда не просит денег за трудоустройство. Важно объяснить и правила цифровой безопасности — нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев, скачивать файлы и отправлять фото карт или коды из СМС. Если ребенок хочет зарабатывать, лучше направить его на официальные программы занятости или молодежные биржи труда, где вакансии проходят модерацию.

Ранее Dr.Web рассказал, как мошенники взламывают компьютеры под видом работодателей.