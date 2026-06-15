Dr.Web рассказал, как мошенники взламывают компьютеры под видом работодателей Гендиректор Dr.Web Шаров: приложение для собеседования может украсть данные

Москва15 июн Вести.Злоумышленники под видом работодателей связываются с соискателями, предлагают установить приложение якобы для собеседования, а потом с его помощью крадут данные криптокошелька, пароли и доступ к банковским приложениям, сообщило РИА Новости со ссылкой на генерального директора антивирусной компании "Доктор Веб" Бориса Шарова.

Для начала мошенники связываются с потенциальной жертвой и предлагают им вакансию с заманчивыми условиями. Затем просят перейти на специальный сайт, который выглядит очень презентабельно и никаких сомнений вызвать не должен, откуда нужно скачать приложение для проведения онлайн-собеседования. Нередко используются названия реально существующих сервисов, таких как Webex. На самом деле жертва скачивает вредоносную программу, мы назвали ее JobStealer отметил эксперт

По его словам, вирус собирает данные порядка 300 браузерных расширений-криптокошельков, пароли и данные банковских карт, файлы мессенджера Telegram и другие данные.