В магазине Chrome Web Store нашли более 100 расширений для кражи данных

Москва19 апр Вести.В интернет-магазине Chrome Web Store нашли более 100 вредоносных расширений, позволяющих красть данные пользователя. Об этом предупредила Киберполиция России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что некоторые из таких расширений маскируются под легитимные сервисы – переводчики, вспомогательные программы для браузера, игры, клиенты мессенджеров.

Эксперты выявили более 100 вредоносных расширений в Chrome Web Store, которые использовались для кражи пользовательских данных, перехвата сеансов и скрытого доступа к браузерам говорится в сообщении УБК МВД России

С помощью таких программ преступники могут сообходить стандартные меры защиты, получать данные учетных записей, внедрять скрытые функции и фактически захватывать аккаунты людей.

Самым опасным в ведомстве считают расширение Telegram Multi-account. Как сообщается, оно каждые 15 секунд похищало токены аутентификации из активных веб-сеансов Telegram, давая злоумышленникам доступ к аккаунтам в обход паролей и двухфакторной аутентификации.