Мошенники распространяют фейк о возвращении Roblox для кражи аккаунтов МВД: мошенники крадут аккаунты, распространяя фейк о возвращении Roblox

Москва12 июл Вести.Злоумышленники начали использовать фейковые сайты Roblox, чтобы похищать аккаунты и личные данные. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фальшивые сайты мало чем отличатся от официального ресурса. На поддельных сайтах пользователям предлагается авторизоваться или подтвердить получение бонуса. Так мошенники получают данные и коды из сообщений.

Злоумышленники распространяют информацию о якобы "возвращении Roblox в Россию" и обещают пользователям 1000 бесплатных робуксов в честь этого события. На самом деле это обман отмечается в сообщении

В МВД предупреждают, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам сообщать коды подтверждения из сообщений.