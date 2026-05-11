Москва11 маяВести.Вредоносные программы распространяются злоумышленниками под видом инструментов для улучшения интерфейса социальной сети "ВКонтакте", сообщил ТАСС со ссылкой на эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Галактиона Кучаву.
В частности, распространение получили вредоносные расширения для браузеров, маскирующиеся под инструменты для настройки интерфейса "ВКонтакте". Установленные расширения получали полный доступ к пользовательским сессиям, автоматически подписывали жертв на сообщества и похищали персональные данныеотметил эксперт
Он также напомнил о другой мошеннической схеме: аферисты продолжают добавлять граждан в "домовые чаты", состоящие из ботов, после чего выманивают доступ к личному кабинету портала госуслуг.