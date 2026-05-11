Мошенники распространяют вирусы под видом улучшений для соцсети "ВКонтакте" Вирусы начали маскировать под инструменты для улучшения интерфейса "ВКонтакте"

Москва11 мая Вести.Вредоносные программы распространяются злоумышленниками под видом инструментов для улучшения интерфейса социальной сети "ВКонтакте", сообщил ТАСС со ссылкой на эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Галактиона Кучаву.

В частности, распространение получили вредоносные расширения для браузеров, маскирующиеся под инструменты для настройки интерфейса "ВКонтакте". Установленные расширения получали полный доступ к пользовательским сессиям, автоматически подписывали жертв на сообщества и похищали персональные данные отметил эксперт

Он также напомнил о другой мошеннической схеме: аферисты продолжают добавлять граждан в "домовые чаты", состоящие из ботов, после чего выманивают доступ к личному кабинету портала госуслуг.