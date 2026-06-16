Эксперт предупредил о росте числа фейковых онлайн-аптек IT-эксперт Морев: мошенники используют поддельные онлайн-аптеки для кражи данных

Москва16 июн Вести.Одним из самых распространенных видов мошенничества в сфере медицины являются поддельные онлайн-аптеки, рассказал NEWS.ru директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

По словам эксперта, злоумышленники создают сайты-клоны известных аптек и клиник, предлагая лекарства по заниженным ценам или бесплатные консультации.

Отдельное направление — поддельные интернет-аптеки. Преступники создают сайты-клоны известных учреждений с "дешевыми" лекарствами или предлагают "бесплатную консультацию врача". После ввода данных банковской карты при онлайн-покупке деньги списываются, а заказанные медикаменты не приходят объяснил эксперт

Морев также отметил, что злоумышленники звонят жертвам под видом сотрудников медучреждений и распространяют вредоносные приложения, замаскированные под сервисы поликлиник и медицинские порталы. По его словам, с помощью таких программ можно похищать персональные данные и получать доступ к банковским приложениям пользователей.

Ранее стало известно, что преступники также предлагают установить специальные приложения под видом работодателей. Они просят скачать якобы необходимую программу для собеседования.