Москва22 июл Вести.Ущерб от случаев мошенничества на площадках маркетплейсов в денежном выражении превышает ущерб от телефонного мошенничества. Такую оценку в беседе с ИС "Вести" высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Думаю, у большинства есть представление, что мошенники – это речь об эпизодах телефонного мошенничества. А тема мошенничества намного шире. Мошенничество на маркетплейсах, когда вам продают под видом оригинального товара подделку и дальше не возвращают деньги, тоже является мошенничеством. И оно на сегодня по объему в денежном выражении намного больше, чем телефонные мошенничества, с которыми мы поборолись. Попытки отрегулировать эту отрасль тоже есть, но они, скажем так, робкие и не приводят к конкретным результатам сказал он

Причем, уточнил аналитик, бывает так, что данные человека, который обманывает покупателей через интернет, известны, однако он годами может продолжать вести свою незаконную деятельность.

Имя, фамилия известны, чем торгует, известно, пострадавших - сотни человек. Результат - человек продолжает заниматься одним и тем же, потому что законодательно сложно привлечь к ответственности на сегодняшний день. Если раньше мошенники скрывались за вымышленными именами, то сейчас они дают свои реальные документы, паспорта, потому что система сегодня перегружена такими делами, их слишком много. Это как пожар, распространяется очень быстро и вовлекает огромное количество людей, которые даже не подозревают о последствиях. Рано или поздно их найдут, накажут, и они понесут ответственность. Но это урон для экономики отметил аналитик

Ранее россиян предупредили об опасности хранения фотографии паспорта в телефоне и пересылке снимка в мессенджерах.