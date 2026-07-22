Эксперт: в борьбе с кибермошенниками нужно реагировать оперативнее Аналитик Муртазин: для борьбы с кибермошенничеством нужны новые правовые нормы

Москва22 июл Вести.Доктрина по борьбе с IТ-преступлениями, которую на обсуждение представило Минцифры, должна быть не монументальным документом, а адаптивным. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Фактически у доктрины три этапа реализации. 2028 год - это нормативно-правовые акты, методики расчета, второй этап - это внедрение механизмов, который растянут на 5-7 лет. До 2035 года эти механизмы должны быть созданы и дальше уже третий этап, когда мы начинаем ими пользоваться. И нам будто бы делать другого и не надо. Я думаю, что это утопия заявил он

Аналитик отметил, что реагировать на киберугрозы необходимо в оперативном порядке.

Мошенники меняются, меняются технические средства, и нам нужно не отливать в бронзе то, что мы хотим получить или высекать в граните, а постоянно меняться вслед за ними. Для этого действительно нужны новые правовые нормы, когда они позволяют оперативно реагировать на новые угрозы полагает он

Ранее в Госдуме заявили, что уже принятые в РФ меры, направленные на защиту граждан от телефонных и интернет-мошенников, уже приносят результат. В частности, в прошлом году было зафиксировано снижение числа случаев кибермошенничества.