Гендиректор Мегафона рассказал об успехах в борьбе с телефонными мошенниками Гендиректор Мегафона: количество мошеннических звонков снизилось на 55%

Москва3 июн Вести.Генеральный директор Мегафона Хачатур Помбухчан рассказал ИС "Вести" об успехах в борьбе с телефонными мошенниками.

По его словам, мошеннические схемы – это огромная проблема, с которой мобильным операторам приходится работать.

Наш голосовой помощник Ева в состоянии идентифицировать дипфейк в голосе. Если вам звонят поддельным голосом, она в состоянии это понять, прервать разговор. Мы можем с огромной скоростью обрабатывать большие объемы информации, уведомлять банки, уведомлять МВД или Роскомнадзор … Мы в состоянии … выявлять мошеннические звонки, выявлять ресурсы, с которых они поступают и блокировать это … Это сильно уменьшило на 53-55% количество мошеннических звонков сказал Помбухчан

Ранее генеральный директор Мегафона заявил, что трендами ближайших пяти лет станут искусственный интеллект (ИИ), импортозамещение и 5G.