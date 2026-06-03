Гендиректор "Мегафона" рассказал об импортозамещении в компании с 2022 года Гендиректор "Мегафона" рассказал, как продвигается импортозамещение

Москва3 июн Вести.Компания "Мегафон" справилась с трудностями, связанными с импортозамещением оборудования после ухода зарубежных предприятий в 2022 году. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал гендиректор организации Хачатур Помбухчан.

По его словам, вызовы начались, когда огромное количество вендоров, которые технически поддерживали, помогали, обеспечивали качество работы компании, "поднялись и ушли одним днем".

Вот с тех пор мы очень сильно нарастили свою экспертизу. Мы умеем эксплуатировать эти системы без помощи вендоров, ровно с тем же качеством и с той же надежностью, которая была отметил он

Помбухчан добавил, что в текущем году компания планирует продолжать получать оборудование, ставить его на сеть и уже начинать эксплуатировать в боевом режиме в локациях, где есть высокая нагрузка.

Ранее гендир "Мегафона" анонсировал испытания мобильного спутникового комплекса 4G-5G.