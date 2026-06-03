Москва3 июн Вести.Генеральный директор компании "Мегафон" Хачатур Помбухчан анонсировал в интервью ИС "Вести" испытания мобильного спутникового комплекса 4G-5G.

По его словам, "Мегафон" подписал контракт с компанией "Бюро 1440" и сейчас занимается совместной разработкой и тестированием оборудования.

Например, мы разработали первый на сегодняшний момент в России мобильный комплекс для обеспечения развертывания 4G-5G связи на основе спутника. Это, по идее, очень удобное технологическое решение для поисковых операций, для удаленных промышленных объектов. То есть для тех мест, где связи нет, и при этом можно дать очень качественное решение. Буквально в течение нескольких месяцев мы начнем уже техническую, наверное, пробную эксплуатацию этого комплекса и посмотрим, как это будет работать сказал Помбухчан

Ранее сообщалось, что АО "ГЛОНАСС" консервативно относится к внедрению искусственного интеллекта в свои спутниковые системы, но такая мера позволила разгрузить операторов, помогая им отличить ложные срабатывания.