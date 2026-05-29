В России в конце июня может появиться сеть 5G

Москва29 мая Вести.Правительство в конце июня 2026 года планирует выделить МТС, "Вымпелкому", "МегаФону" и T2 частотный диапазон 4,63–4,99 ГГц, который позволит разворачивать сети пятого поколения (5G) в крупных городах страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

В статье говорится, что коммерческая эксплуатация нового стандарта связи начнется сразу после окончательного согласования условий его внедрения. Как отметили в ведомстве, в данный момент необходимые решения проходят стадию активного обсуждения с участием профильных министерств и представителей бизнес-сообщества. При этом специалисты подчеркивают, что на начальном этапе пользователи могут не ощутить значительного прироста скорости интернета, так как большинство современных смартфонов не оснащено оборудованием для работы в специфическом диапазоне 4,6–4,9 ГГц.

В результате на устройствах может появиться индикация сети 5G, однако реальные параметры передачи данных останутся сопоставимыми с возможностями действующего стандарта LTE. Согласно планам ГКРЧ, развитие сетей пятого поколения будет неразрывно связано с импортозамещением.

Операторов обяжут использовать российское оборудование, доля которого должна постепенно увеличиваться: от 1% в конце 2027 года до полной локализации инфраструктуры к 2031 году. Кроме того, ведомство рассматривает возможность применения принципа технологической нейтральности, что позволит запускать 5G на частотах, ранее выделенных под форматы 2G, 3G и LTE.

Программа внедрения новой технологии рассчитана на несколько этапов. Ожидается, что до конца 2027 года связь пятого поколения станет доступна во всех городах РФ с населением более одного миллиона человек. К концу текущего года пилотные зоны должны заработать в четырех региональных центрах, а к 2035 году современная сеть охватит 84 города страны, заключается в публикации. Ранее ГКРЧ установила требования к участникам аукционов на 5G-частоты, согласно которым крупнейшие города России должны перейти на технологию 5G в 2026 году.