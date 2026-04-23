Шадаев рассказал, как будет усовершенствована связь в малых населенных пунктах К 2030 планируется обеспечить связь LTE во всех малых населенных пунктах РФ

Москва23 апр Вести.К 2030 году планируется обеспечить связь в формате LTE во всех населенных пунктах, где проживает свыше 100 человек. Об этом рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, сообщает ИС "Вести".

Он объяснил, что для этого будет финансироваться строительство базовых станций в малых населенных пунктах, где операторы связи не построили такую инфраструктуру самостоятельно.

До 2030 года планируем уже во всех малых населенных пунктах от 100 человек до 1 000, как вы правильно сказали, уже создать инфраструктуру мобильного скоростного интернета четвертого поколения, так называемый LTE. Естественно, в программу попадают населенные пункты, где операторы связи мобильной не построили сами эту инфраструктуру. Таких на старте было 15,5 тысяч населенных пунктов рассказал Шадаев

Ранее Шадаев заявил, что быстрый и доступный интернет на сегодняшний день стал базовой потребностью граждан России.