Москва5 апрВести.Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил, что технологическая основа для запуска сетей мобильной связи шестого поколения (6G) может появиться в России к 2032 году.
В интервью ТАСС он уточнил, что на создание фундамента для сетей 6G Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выделило субсидию в размере 750 миллионов рублей. Самой разработкой занимаются Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех") и Национальный исследовательский центр телекоммуникаций.
Я знаю, что правительство активно работает над этим направлением. Министерством цифрового развития разработана дорожная карта, согласно которой к 2030-2032 годам в России будет создан научно-технологический задел для связи 6G… Первые пилотные зоны планируется запустить уже к 2028 годусказал Шейкин
Сенатор подчеркнул, что при запуске 6G важно учитывать опыт внедрения 5G. В частности, тогда возникли проблемы с частотным "золотым диапазоном" 3,4–3,8 ГГц, который уже был занят. Чтобы избежать подобных сложностей с 6G, добавил Шейкин, подготовку к переходу необходимо начинать заранее.
Ранее телекоммуникационная компания "ВымпелКом" ("Билайн") нашла решение, как запустить пятое поколение мобильной связи уже в следующем году. Генеральный директор компании Сергей Анохин отметил, что отрасль и в целом экономика страны выиграют от запуска 5G.