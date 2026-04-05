Сенатор Шейкин заявил, что связь 6G может заработать в России к 2032 году

Москва5 апр Вести.Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил, что технологическая основа для запуска сетей мобильной связи шестого поколения (6G) может появиться в России к 2032 году.

В интервью ТАСС он уточнил, что на создание фундамента для сетей 6G Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выделило субсидию в размере 750 миллионов рублей. Самой разработкой занимаются Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех") и Национальный исследовательский центр телекоммуникаций.

Я знаю, что правительство активно работает над этим направлением. Министерством цифрового развития разработана дорожная карта, согласно которой к 2030-2032 годам в России будет создан научно-технологический задел для связи 6G… Первые пилотные зоны планируется запустить уже к 2028 году сказал Шейкин

Сенатор подчеркнул, что при запуске 6G важно учитывать опыт внедрения 5G. В частности, тогда возникли проблемы с частотным "золотым диапазоном" 3,4–3,8 ГГц, который уже был занят. Чтобы избежать подобных сложностей с 6G, добавил Шейкин, подготовку к переходу необходимо начинать заранее.

Ранее телекоммуникационная компания "ВымпелКом" ("Билайн") нашла решение, как запустить пятое поколение мобильной связи уже в следующем году. Генеральный директор компании Сергей Анохин отметил, что отрасль и в целом экономика страны выиграют от запуска 5G.