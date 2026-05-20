Москва20 мая Вести.Компания "Российские железные дороги" (РЖД) приступает к реализации масштабного проекта по оснащению скоростного подвижного состава системами спутниковой связи нового поколения.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

В общей сложности специализированным оборудованием планируется укомплектовать 135 составов. Согласно утвержденному плану, модернизация затронет высокоскоростные поезда "Сапсан", курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, а также электропоезда "Ласточка".

В перечень маршрутов включены направления из столицы РФ в Минск, Нижний Новгород и Иваново, а также рейсы из Санкт-Петербурга в Псков, Сортавалу и Валдай. В РЖД уточнили, что установка специализированных абонентских терминалов позволит предоставить пассажирам высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в любой точке следования.

Проведение полноценных испытаний системы передачи данных на "Сапсанах" и "Ласточках" запланировано на период с 2026 по конец 2027 года.

Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин пояснил, что выбор в пользу спутниковых технологий обусловлен их способностью охватывать обширные территории, где покрытие сотовых сетей остается фрагментарным или вовсе отсутствует. По его словам, это гарантирует стабильное соединение на протяжении всего маршрута.

Ранее глава российского Минтранса Андрей Никитин заявил, что после введения в эксплуатацию первой линии высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будет изменена организация движения поездов "Аврора" и "Сапсан".