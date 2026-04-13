Москва13 апр Вести.ОАО "Российские железные дороги" расширяет квантовые сети, необходимые для управления беспилотными поездами. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

По его словам, сейчас протяженность сетей составляет 8 тыс. км. К 2030 году этот показатель должен увеличиться почти вдвое.

Протяженность квантовых сетей сейчас составляет 8 тыс. км. Это один из высоких показателей в целом в мире, но она [сеть] должна достигнуть к 30-му году 15 тыс. км. И это позволит не только обеспечивать беспилотное движение железнодорожных поездов. Потому что квантовые технологии связи, они построены на совершенно других физических принципах. Там очень сложно будет взломать, перехватить управление. И я думаю, что квантовая сеть будет востребована и коммерческими предприятиями, например, банками сказал Савельев

