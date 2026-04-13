Москва13 апр Вести.Об итогах Международного транспортно-логистического форума в Петербурге и развитии транспортной отрасли в России рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

Международный транспортно-логистический форум, председателем организационного комитета которого был Савельев, был, по его словам, успешным.

Мы подвели итоги, и участников было около шести тысяч, и это достаточно хорошая цифра. Она нас обнадеживает, что в будущем эти форумы также будут востребованы. Это был первый международный транспортно-логистический форум. У нас были представители из 82 стран, было 17 зарубежных министров, которые связаны с транспортными отраслями своих стран, около 24 глав дипломатических представительств, еще много бизнесменов, которые приехали. … Оценка - и моих коллег, и моя, в частности - форум прошел успешно сказал Савельев

По словам вице-премьера, в России уделяется особое внимание развитию международных транспортных коридоров.

Это находится под контролем президента страны. Владимир Владимирович Путин нам ставит задачи по увеличению пропускной способности наших транспортных коридоров. У нас их пять. Это коридор, известный коридор "Север - Юг", когда мы можем с вами от Усть-Луги до [иранского города] Бендер-Аббаса практически проехать бесшовно. Сейчас там идут работы на западном участке. У нас есть также второй маршрут - через Каспий, транскаспийский маршрут - и восточный маршрут через Казахстан, Туркменистан и туда же в Бендер-Аббас. Сейчас есть определенные ограничения по западному маршруту в силу ситуации, в которой сейчас находится Иран. Но в целом этот маршрут очень востребованный, он перспективный, мы его развиваем усиленно. Также у нас есть маршруты движения в восточном направлении - это наш Восточный полигон. И все, что связано с Дальним Востоком - у нас есть очень много грузов, идут в порты Дальнего Востока, которые дальше идут уже по всему миру. У нас есть северо-западное направление, южное и наш Северный морской путь рассказал Савельев

Северный морской путь вице-премьер РФ назвал одним из стратегических направлений.

Сейчас мы перешли к новому названию - Трансарктический транспортный коридор, потому что [термин] Севморпуть мы до этого расширяли поэтапно. Северный морской путь - он прописан в федеральном законе, географически это от Карских ворот до Берингова пролива. Мы его потом назвали Большой Северный морской путь. Он является одним из девяти федеральных проектов, у нас в [национальном] проекте "Эффективная транспортная система". И мы считали так, что это от Санкт-Петербурга до Владивостока. Но сейчас мы к нему добавляем уже внешние подходы - это и железная дорога, это река, какие-то еще перевозки автомобильные, которые будут связаны. И в целом Трансарктический транспортный коридор – это такая новая сущность, которую мы сейчас пытаемся осмыслить, развивать. И я думаю, за ним - большая перспектива подчеркнул Виталий Савельев

Заместитель председателя правительства РФ также рассказал о ситуации в сфере авиасообщения России со странами Персидского залива.

Ближний Восток всегда был востребован, и наши россияне очень любят эти направления. Сейчас временно Минтранс, Росавиация - мы приостановили [полеты] до нормализации ситуации. Самый важный критерий для нас - это безопасность наших пассажиров. Поэтому до 17 числа у нас пауза и дальше мы посмотрим, как будут развиваться события. Но мы оттуда вывезли 57 тысяч наших россиян сюда, в Россию. Это больше, чем была просто туристическая группа. Туристическая группа была около 23 тысяч. Но очень много россиян, которые там находятся, временно пребывают, живут, тоже решили вернуться. Поэтому всех желающих мы вывезли. Сейчас просто ждем нормализации обстановки, и тогда возобновим полеты отметил Савельев

Роль транспорта вице-премьер РФ назвал определяющей для всех отраслей в стране. Будущее, по его словам, за новыми технологиями.

Безусловно, транспорт развивается. Весь транспортный ландшафт претерпевает изменения. Эти изменения идут в силу развития цифровизации, искусственного интеллекта. В этом направлении мы все движемся. И, безусловно, будущее как раз за новыми технологиями, которые будут в транспорте в ближайшее время. Они уже есть, они опробуются. Многие из них - это хорошо забытые старые технологии, которые были когда-то разработаны. Но они живут и существуют, и надо к этому готовиться сказал Савельев

Он отметил: многие технологии были разработаны еще во времена Советского Союза и даже раньше.

Если мы возьмем технологии Hyperloop, о которых много сейчас говорится, и "маглев" (технология магнитной левитации - Прим. ред.), то впервые эти технологии были разработаны нашим русским ученым-физиком в Томском государственном институте, и это был 1913 год. Он впервые применил на практике все опытные работы, которые дальше уже стали патентовать и развивать. Наверное, надо вспомнить и про наши самолеты, которые летали на сверхзвуковой скорости. Тот же Ту-144, которых было выпущено 16 штук. Они летали недолго, около года. Это 1977-1978 год. Но они, в принципе, летали по маршруту Москва - Алматы. В то время двигатель НК-144 много-много потреблял керосина, они были неэффективны. Но мы сейчас к этому возвращаемся. Сверхзвуковые самолеты - наш самолет был введен в эксплуатацию на два месяца раньше, чем "Конкорд". Поэтому я хотел бы, чтобы россияне испытывали гордость за нашу страну. У нас также был впервые в мире самолет Ту-155 на базе Ту-154, который впервые пролетел на водородном топливе, а потом еще и на криогенном топливе. И он совершил около 100 полетов, у него 14 мировых рекордов. И еще раньше, в 1961 году у нас был самолет У-95, который пролетал на атомном двигателе. Просто усиление и защита конструкции было около 30 тонн, поэтому применение его для пассажирских перевозок было проблематичным. Но это все те наработки, которые сейчас востребованы, и я уверен, что мы по этому пути пойдем. Поэтому нам надо не забывать наше прошлое, потому что многие наработки были сделаны именно в Советском Союзе. А технология "маглев" была применена в Раменском под Москвой, и мы там испытывали поезд на километровой дистанции, который должен был стать поездом как раз магнитной левитации в Ереване. Но сначала Спитакское землетрясение помешало нам осуществить этот проект, а потом Советский Союз распался. Но технологии были и есть, поэтому мы должны все это помнить подчеркнул вице-премьер РФ

Одно из направлений, которые активно развиваются в транспортной отрасли - квантовые технологии, рассказал Савельев.

Российские железные дороги сейчас строят как раз квантовую сеть. И квантовая сеть - она сейчас идет пока на восемь тысяч километров, это один из высоких показателей в целом в мире, - но она должна достигнуть к 2030 году 15 тысяч километров. Сейчас она восемь тысяч километров, а будет 15 тысяч километров. И это позволит не только обеспечивать беспилотное движение железнодорожных поездов, потому что квантовые технологии связи построены на совершенно других технических принципах - там очень сложно будет взломать, перехватить управление. И я думаю, что эта квантовая сеть связи будет востребована и коммерческими предприятиями - например, банками сказал он

По словам Савельева, в России, как и во всем мире, идет интенсивное развитие беспилотного транспорта.

У нас много направлений в беспилотном транспорте. Это те же автомобили, если мы их коснемся. В 2023 году мы три "Камаза" запустили из Санкт-Петербурга в Москву, сейчас их уже 101 машина. И мы планируем их увеличить до 4000 к 2030 году. Сейчас пишем нормативно-правовые акты, смотрим, как все это будет вместе работать. Воздушные беспилотники - куда без них. В целом в мире идет развитие, в стране тоже. Мы впервые приняли для себя, ввели новое пространство - воздушное пространство класса H. Оно позволяет до 150 метров летать самостоятельно беспилотникам, не запрашивая разрешений, и устанавливать определенный порядок, постоянный порядок каким-то направлениям полетов до высоты 3050 метров. Такого пространства воздушного пока нет ни в одной стране мира, даже в Китае. Это также способствует развитию наших технологий. И мы уверены, что наше производство, наш бизнес, они уже сейчас широко применяют беспилотные авиационные технологии для обработки полей, лесных массивов. То есть беспилотники найдут свое широкое применение уже в коммерции. Наша задача - просто обеспечить развитие. У нас также существует специальный проект "Беспилотные авиационные системы", национальный проект 2023 года, и он довольно успешно развивается. Поэтому про беспилотники можно говорить очень много, во всех видах транспорта они присутствуют подчеркнул вице-премьер РФ

Например, по железным дорогам нашей страны курсируют "Ласточки" с высоким уровнем автоматизации.

Если мы говорим про железную дорогу, у нас сейчас движется поезд "Ласточка". Это третий уровень автоматизации - то есть машинист еще присутствует в кабине, но она движется самостоятельно на путях общего пользования. Такого нет в мире ни у кого. Мы приняли такое решение, оно оправданное, мы видим, что это все работает, и это очень важно. Дальше мы будем просто повышать уровень автоматизации сообщил Савельев

Он также отметил значительные достижения России в сфере цифровизации транспорта.

Мы видим, как продвигаются страны - Китай, в частности - и везде присутствует искусственный интеллект. У нас тоже идут большие наработки в этом плане. Биометрия сейчас находит более широкое применение в транспорте - сейчас не только железнодорожный транспорт, но и авиационный транспорт использует биометрические данные. Если сегодня вы можете проходить паспортный контроль по цифровому паспорту и по биометрии, то следом начнется эксперимент на посадку в самолет по биометрии. Мы надеемся, что этот эксперимент будет успешным. "Аэрофлот" восстанавливает уже на наших ресурсах, на отечественном программном продукте. Этого никогда не было. Я помню, как наши стюардессы, когда я работал в "Аэрофлоте", с гордостью мне рассказывали, когда они показывали планшет по завершению работы своим коллегам в "Люфтганзе" или в Air France, мы были тогда в одном альянсе, что они никаких бумаг не пишут - они просто на планшете расписываются, отмечают то, что надо, и все это автоматом уходит в систему, и ничего больше не надо. Это вызывало тогда такое невероятное у всех удивление - как же так, русские такое сделали! Да, сделали. И сейчас все это восстанавливается, все это идет уже на нашем продукте, и это очень важно. Поэтому, я думаю, мы сейчас можем любую отрасль транспорта взять, и там довольно глубокие и большие изменения именно в части цифровизации резюмировал Виталий Савельев

Ранее участникам I Международного транспортно-логистического форума показали макет поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой.