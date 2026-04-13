Москва13 апр Вести.Советские научные открытия служат прочной основой для современных инноваций в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

Он привел в пример технологии Hyperloop и Maglev, основы которых заложил русские ученые еще в 1913 году в Томском государственном институте. Также в СССР были запущены сверхзвуковые пассажирские самолеты — Ту‑144 начал полеты в 1970-х годах по маршруту Москва–Алматы на два месяца раньше "Конкорда". Кроме того, Савельев упомянул самолеты на альтернативных видах топлива Ту‑155 и У‑95 — проект, не получивший развития из‑за необходимости установки тяжелой защиты, что делало его непригодным для пассажирских перевозок.

Изменения, которые идут, они идут в силу развития цифровизации, искусственного интеллекта… Будущее как раз за новыми технологиями, которые будут в транспорте в ближайшее время. Они уже есть, они опробуются. Многие из них — это хорошо забытые старые технологии, которые были когда-то разработаны. Но они живут и существуют, и надо к этому готовиться. Думаю, будет правильно отметить, что многие технологии были разработаны еще во времена Советского Союза и даже раньше. подчеркнул Савельев

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России будет сформирован план внедрения ИИ на уровне всей страны. К 2030 году технологии на основе нейросетей должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование.