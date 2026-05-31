Москва31 мая Вести.Россия вернется к сверхзвуковым самолетам, заявил ИС "Вести" глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Время является ключевой ценностью в мире, поэтому сверхзвуковые самолеты будут актуальны, отметил он.

Конечно, вернутся, потому что все гонятся за скоростью, мы хотим быстрее передвигаться. И авиация точно к этому придет. Понятно, что этот вопрос многогранный, и он связан в первую очередь и с безопасностью, и с экономичностью сообщил Ядров

Он напомнил о советских разработках сверхзвуковых самолетов. В частности, о первом в мире Ту-144, который, по словам главы агентства, появился слишком рано для своего времени.

Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" провел первые в мире испытания технологий для сверхзвукового гражданского самолета с использованием закрытой кабины